На Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка вбила брата і спалила його труп на смітнику
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть 34-річну жінку, яка підозрюється у вбивстві брата та спаленні його трупу на смітнику. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки Покровського району за скоєння умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України) та її приятеля за приховування злочину (ч.1 ст.396 КК України)", - сказано у повідомленні.
Так, у квітні минулого року 34-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом з чоловіком та приятелем повернулась до свого помешкання, де на ґрунті особистих неприязнених відносин розпочався конфлікт між її братом та чоловіком.
В ході сварки жінка схопила кухонний ніж та декілька разів вдарила ним брата у черевну порожнину, грудну клітину і шию. Потім нанесла потерпілому два удари по голові сокирою. Від одержаних травм чоловік помер на місці.
У подальшому обвинувачена разом з приятелем спалили труп брата на смітнику біля будинку.
За вчинення вказаного злочину жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років, її приятелю - до трьох років.
Нагадаємо, на Вінниччині слідчі затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він вбив жінку сокирою, а тіло потерпілої сховав до погреба.