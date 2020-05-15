В Днепропетровской области будут судить женщину, которая убила брата и сожгла его труп на свалке

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Покровского района за совершение умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины) и ее приятеля за сокрытие преступления (ч.1 ст.396 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Так, в апреле прошлого года 34-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с мужем и другом вернулась в свой дом, где на почве личных неприязненных отношений начался конфликт между ее братом и мужем.

В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила им брата в брюшную полость, грудную клетку и шею. Затем нанесла потерпевшему два удара по голове топором. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В дальнейшем обвиняемая вместе с приятелем сожгли труп брата на помойке возле дома.

За совершение указанного преступления женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, ее приятелю - до трех лет.

Напомним, в Винницкой области следователи задержали мужчину, которого подозревают в том, что он убил женщину топором, а тело потерпевшей спрятал в погреб.