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На Вінниччині чоловік вбив знайому сокирою, а тіло сховав в погребі

На Вінниччині чоловік вбив знайому сокирою, а тіло сховав в погребі

Київ • УНН

 • 14389 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Вінниччині слідчі затримали чоловіка, якого підозрюють тому, що він вбив жінку сокирою, а тіло потерпілої сховав до погреба. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

“14 квітня до поліції надійшло повідомлення, що у погребі на території домогосподарства, де мешкає 37-річний місцевий житель з ознаками насильницької смерті виявлена 40-річна місцева жителька”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час огляду на голові та тілі загиблої були виявлені численні травми та гематоми.

“Опитавши господарку будинку та її співмешканця, поліцейські з’ясували, що саме співмешканець причетний до загибелі потерпілої. Як з’ясували слідчі, 13 квітня потерпіла з господарями будинку розпивала спиртні напої. Під час застілля між гостею та чоловіком виник раптовий конфлікт. Чоловік накинувся на жінку з кулаками, і вона вибігла з будинку. Сварка та бійка, які продовжились на подвір’ї, закінчились тим, що чоловік обухом сокири вдарив жінку по голові. Тіло потерпілої він затягнув у погріб та пішов спати”, - повідомили у відділі комунікацій.

Зазначається, що вранці тіло знайомої виявила співмешканка зловмисника та повідомила про це рідним, які викликали поліцію. Причину конфлікту ні вона, ні підозрюваний пояснити не змогли.

“Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за що передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обранні запобіжного заходу”, - додали у відділі комунікації.

Нагадаємо, у Києві жінка в стані алкогольного сп'яніння вдарила ножем співмешканця.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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