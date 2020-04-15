На Вінниччині чоловік вбив знайому сокирою, а тіло сховав в погребі

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Вінниччині слідчі затримали чоловіка, якого підозрюють тому, що він вбив жінку сокирою, а тіло потерпілої сховав до погреба. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.