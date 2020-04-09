У Києві жінка в стані алкогольного спяніння вдарила ножем співмешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві жінка в стані алкогольного спяніння під час конфлікту завдала ножовое поранення співмешканцю. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Так, до поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Шолом-Алейхема госпіталізували 49-річного чоловіка з проникаючим пораненням гострим предметом. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
"Як розповів начальник слідчого відділення Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко, у квартирі між співмешканцями виник словесний конфлікт, під час якого жінка схопила зі столу кухонний ніж та вдарила ним чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Мордусенко розповів, що двері поліції відчинила 39-річна киянка, зі слів якої було встановлено хід події та доведено її причетність до вказаного правопорушення.
"Підозрювана пройшла освідування в медичному закладі, результати якого вказали про наявність алкоголю в крові на момент вчинення злочину. Крім цього, з місця події криміналісти вилучили ніж, який відправили на експертизу", - сказав Мордусенко.
Також слідчим відділом Деснянського управління поліції затриманій оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
"На час досудового розслідування суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - додав правоохоронець.
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