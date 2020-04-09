В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом сожителя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта нанесла ножовое ранение сожителю. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Так, в полицию от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Шолом-Алейхема госпитализировали 49-летнего мужчину с проникающим ранением острым предметом. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
"Как рассказал начальник следственного отделения Деснянского управления полиции Игорь Мордусенко, в квартире между сожителями возник словесный конфликт, в ходе которого женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им мужчину", - говорится в сообщении.
Мордусенко рассказал, что двери полиции открыла 39-летняя киевлянка, по словам которой был восстановлен ход событий и доказана ее причастность к указанному правонарушению.
"Подозреваемая прошла освидетельствование в медицинском учреждении, результаты которого указали о наличии алкоголя в крови на момент совершения преступления. Кроме этого, с места происшествия криминалисты изъяли нож, который отправили на экспертизу", - сказал Мордусенко.
Также следственным отделом Деснянского управления полиции задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
"На время досудебного расследования суд избрал фигурантке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - добавил правоохранитель.
Напомним, в Киеве во время ссоры мать убила дочь.