В Винницкой области мужчина убил знакомую топором, а тело спрятал в погребе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Винницкой области следователи задержали мужчину, которого подозревают том, что он убил женщину топором, а тело потерпевшей спрятал в погребе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"14 апреля в полицию поступило сообщение, что в погребе на территории домохозяйства, где проживает 37-летний местный житель с признаками насильственной смерти обнаружена 40-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.
Указано, что при осмотре на голове и теле погибшей были обнаружены многочисленные травмы и гематомы.
"Опросив хозяйку дома и ее сожителя, полицейские выяснили, что именно сожитель причастен к гибели потерпевшей. Как выяснили следователи, 13 апреля потерпевшая с хозяевами дома распивала спиртные напитки. Во время застолья между гостьей и мужчиной возник внезапный конфликт. Мужчина набросился на женщину с кулаками, и она выбежала из дома. Ссора и драка, которые продолжились во дворе, закончились тем, что мужчина обухом топора ударил женщину по голове. Тело потерпевшей он затащил в погреб и пошел спать", - сообщили в отделе коммуникаций.
Отмечается, что утром тело знакомой обнаружила сожительница злоумышленника и сообщила об этом родным, которые вызвали полицию. Причину конфликта ни она, ни подозреваемый объяснить не смогли.
"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом сожителя.