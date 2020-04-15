В Винницкой области мужчина убил знакомую топором, а тело спрятал в погребе

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Винницкой области следователи задержали мужчину, которого подозревают том, что он убил женщину топором, а тело потерпевшей спрятал в погребе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.