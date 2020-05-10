На Дніпропетровщині рятувальники дістали кошеня зі стіни багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Дніпропетровській області маленький кіт із невідомих причин опинився в стіні багатоповерхового будинку. Щоби дістати тварину знадобилося викликати рятувальників. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 10-го травня о 14:47 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від стурбованої жінки про те, що на вулиці Центральній міста Вільногірськ, в стіні її помешкання, яке знаходиться на 6-му поверсі дев’ятиповерхового будинку чутно стогін кошеня.
Прибувши за вказаною адресою, надзвичайники з’ясували, що в стіні приміщення кухні, дійсно чутно плач кошеня.
З дозволу власниці помешкання, рятувальники за допомогою болгарки та шанцевого інструменту вирізали отвір в стіні та дістали тварину з технологічного отвору. Як потрапило туди кошеня наразі невідомо.
Чотирилапого залюбки забрала до себе власниця помешкання, яка і почула плач кошеня.
Нагадаємо, У Дніпрі рятувальники дістали за допомогою мотузки кота, який впав у 6-метровий колодязь.