В Днепропетровской области спасатели достали котенка из стены многоэтажки

Так, 10-го мая в 14:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение от обеспокоенной женщины о том, что на улице Центральной города Вольногорск, в стене ее дома, который находится на 6-м этаже девятиэтажного дома слышно стон котенка.

Прибыв по указанному адресу, чрезвычайники выяснили, что в стене помещения кухни, действительно слышно плач котенка.

С разрешения хозяйки квартиры, спасатели с помощью болгарки и шанцевого инструмента вырезали отверстие в стене и достали животное из технологического отверстия. Как попал туда котенок пока неизвестно.

Четвероногого охотно забрала к себе хозяйка квартиры, которая и услышала плач котенка.

Напомним, в Днепре спасатели достали с помощью веревки кота, который упал в 6-метровый колодец.