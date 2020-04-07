На Дніпропетровщині обмежили в’їзд та виїзд з Першотравенська через спалах коронавірусу

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Позачергова обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про обмеження виїзду з Першотравенська та в’їзду до міста. Вони діятимуть з 9:00 8 квітня. Такі заходи необхідні, аби зупинити розповсюдження коронавірусу, наголосив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.