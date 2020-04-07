На Дніпропетровщині обмежили в’їзд та виїзд з Першотравенська через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Позачергова обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про обмеження виїзду з Першотравенська та в’їзду до міста. Вони діятимуть з 9:00 8 квітня. Такі заходи необхідні, аби зупинити розповсюдження коронавірусу, наголосив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Вчора у Першотравенську виявили 6 випадків COVID-19. Сьогодні разом із поліцією розшукали людей, з якими контактували хворі. Нажаль, серед них позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 15 осіб. Загалом у місті – 21 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції", – зазначив Олександр Бондаренко.
Він наголосив, що обласна комісія з питань ТЕБ і НС обмежила виїзд з міста та в’їзд до нього, аби зупинити розповсюдження хвороби. Відповідне рішення має прийняти і міськрада Першотравенська.
"Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. Дозвіл на в’їзд матиме лише стратегічно важливий транспорт – вантажівки з продуктами, медикаментами, автобуси, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, – сказав Олександр Бондаренко. – На всіх блокпостах будуть медичні бригади, які перевірятимуть водіїв та пасажирів на симптоми коронавірусу".
Очільник області додав, що Першотравенська міська лікарня має інфекційні бокси, готові приймати хворих. Сьогодні туди відправили експрес-тести, дезінфектори, захисні засоби для лікарів. В разі необхідності, "важких" пацієнтів направлятимуть до лікарень у Дніпрі.
"Звертаюся до мешканців Першотравенська. Будь ласка, залишайтеся вдома. Не гуляйте, не ходіть у гості. Дуже важливо саме зараз забезпечити самоізоляцію", – підкреслив Олександр Бондаренко.
Нині на Дніпропетровщині – 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 21 – у Першотравенську.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли.