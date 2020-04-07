В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска из-за вспышки коронавируса

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Внеочередная областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об ограничении выезда из Першотравенска и въезда в город. Они будут действовать с 9:00 8 апреля. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса, отметил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.