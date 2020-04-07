В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Внеочередная областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об ограничении выезда из Першотравенска и въезда в город. Они будут действовать с 9:00 8 апреля. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса, отметил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Вчера в Першотравенске обнаружили 6 случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительный результат ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе - 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции", - отметил Александр Бондаренко.
Он отметил, что областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ограничила выезд из города и въезд в него, чтобы остановить распространение болезни. Соответствующее решение должен принять и горсовет Первомайска.
"Ограничения касаются всех транспортных средств. Разрешение на въезд будет только стратегически важный транспорт - грузовики с продуктами, медикаментами, автобусы, перевозящие работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - сказал Александр Бондаренко. - На всех блокпостах будут медицинские бригады, которые проверять водителей и пассажиров на симптомы коронавируса ".
Глава области отметил, что Першотравенская городская больница имеет инфекционные боксы, готовы принимать больных. Сегодня туда отправили экспресс-тесты, дезинфекторы, защитные средства для врачей. В случае необходимости, "трудных" пациентов будут направлять в больницы в Днепре.
"Обращаюсь к жителям Першотравенска. Пожалуйста, оставайтесь дома. Не гуляет, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию", - подчеркнул Александр Бондаренко.
Сейчас в Днепропетровской области - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 21 в Першотравенске.
Напомним, в Украине зафиксировано 1462 случая COVID-19 , 45 человек умерли.