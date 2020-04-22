На Дніпропетровщині ліквідовано загорання сухостою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У вівторок о 17:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поза межами села Кам’янське Нікопольського району горить сухостій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця пожежі направлено вогнеборців 28-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця пожежі встановлено, що загорання виникло на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на загальній площі 1 га.
О 18:11 вогнеборці локалізували пожежу та о 18:41 ліквідували.
До ліквідації пожежі залучено 4 людини особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
Нагадаємо, у Дніпрі сталась пожежа у торгівельному центрі.