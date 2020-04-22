В Днепропетровской области ликвидировали возгорание сухостоя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во вторник в 17:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что за пределами села Каменское Никопольского района горит сухостой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту пожара направлено пожарных 28-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытию к месту пожара установлено, что возгорание возникло на открытой территории. Огнем уничтожено сухую траву на общей площади 1 га.
В 18:11 пожарные локализовали пожар и в 18:41 ликвидировали.
К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Напомним, в Днепре произошел пожар в торговом центре.