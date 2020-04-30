На Дніпропетровщині додалось 17 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Дніпропетровській області виявили 17 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на повідомлення ОДА.
Так, найбільше людей захворіло у Кривому Розі. Там COVID-19 діагностували в 11 мешканців. По два лабораторно підтвержені випадки – у Покрові, Дніпрі та Першотравенську.
Загалом в регіоні ПЛР-тести підтвердили коронавірус у 364 мешканців. 23 з них вже одужали.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.