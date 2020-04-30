В Днепропетровской области добавилось 17 новых случаев COVID-19

Так, больше всего людей заболело в Кривом Роге. Там COVID-19 диагностировали у 11 жителей. По два лабораторно подтвержденных случая - в Покрове, Днепре и Першотравенске.

Всего в регионе ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 364 жителей. 23 из них уже выздоровели.

Как сообщал УНН, в Украине 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.