На дезінфекційні засоби для шкіл в умовах карантину виділили понад 500 млн грн

“Було виділено понад 500 млн грн на дезінфекційні засоби для шкіл в умовах карантину, а також субвенцію у 400 млн грн для оновлення харчоблоків у шкільних їдальнях в межах реформи шкільного харчування”, — зазначають у МОН.

Повідомляється, що під час організації безпечного навчання у школах в період карантину протягом навчального року 2020/2021 було:

— створено можливість використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю школами засобів індивідуального захисту;

— розроблено алгоритм дії для адміністрацій шкіл у випадку COVID-19 у школі;

— ухвалено нове Положення про дистанційне навчання, що забезпечує якісну освіту в умовах карантину;

— розроблено спеціальний онлайн-курс для директорів і вчителів про дистанційне і змішане навчання спільно зі студією EdEra за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE — “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”;

— проведено пілотування безкоштовного програмного забезпечення для створення та ведення шкільних електронних журналів та щоденників;

— проведено інформаційну кампанію щодо навчання в безпечних умовах “Школо, ми готові” спільно з ЮНІСЕФ за підтримки USAID та ГС “Освіторія”.

Як повідомляв УНН, за даними міністерства, у бюджеті на освіту на 2021 рік передбачений 1 млрд грн на формування місць дистанційного навчання для кожної української школи.