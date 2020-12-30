На дезінфекційні засоби для шкіл в умовах карантину виділили понад 500 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Одним з ключових досягнень в шкільній освіті у 2020 році Міністерство освіти та науки вважає організацію безпечного навчання в умовах карантину. Зокрема, на дезінфекційні засоби для шкіл було витрачено понад 500 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МОН.
“Було виділено понад 500 млн грн на дезінфекційні засоби для шкіл в умовах карантину, а також субвенцію у 400 млн грн для оновлення харчоблоків у шкільних їдальнях в межах реформи шкільного харчування”, — зазначають у МОН.
Повідомляється, що під час організації безпечного навчання у школах в період карантину протягом навчального року 2020/2021 було:
— створено можливість використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю школами засобів індивідуального захисту;
— розроблено алгоритм дії для адміністрацій шкіл у випадку COVID-19 у школі;
— ухвалено нове Положення про дистанційне навчання, що забезпечує якісну освіту в умовах карантину;
— розроблено спеціальний онлайн-курс для директорів і вчителів про дистанційне і змішане навчання спільно зі студією EdEra за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE — “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”;
— проведено пілотування безкоштовного програмного забезпечення для створення та ведення шкільних електронних журналів та щоденників;
— проведено інформаційну кампанію щодо навчання в безпечних умовах “Школо, ми готові” спільно з ЮНІСЕФ за підтримки USAID та ГС “Освіторія”.
Як повідомляв УНН, за даними міністерства, у бюджеті на освіту на 2021 рік передбачений 1 млрд грн на формування місць дистанційного навчання для кожної української школи.