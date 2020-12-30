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На дезинфекционные средства для школ в условиях карантина выделили более 500 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Одним из ключевых достижений в школьном образовании в 2020 году Министерство образования и науки считает организацию безопасного обучения в условиях карантина. В частности, на дезинфекционные средства для школ было потрачено более 500 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.

На дезинфекционные средства для школ в условиях карантина выделили более 500 млн грн

“Было выделено более 500 млн грн на дезинфекционные средства для школ в условиях карантина, а также субвенцию в 400 млн грн для обновления пищеблоков в школьных столовых в пределах реформы школьного питания”, — отмечают в МОН.

Сообщается, что при организации безопасного обучения в школах в период карантина в течение учебного года 2020/2021 было:

— создана возможность использовать остатки образовательной субвенции на закупку школами средств индивидуальной защиты;
— разработан алгоритм действия для администраций школ в случае COVID-19 в школе;
— принято новое Положение о дистанционном обучении, что обеспечивает качественное образование в условиях карантина;
— разработан специальный онлайн-курс для директоров и учителей о дистанционном и смешанном обучении совместно со студией EdEra при поддержке Швейцарии в рамках швейцарско-украинского проекта DECIDE — “Децентрализация для развития демократического образования”;
— проведено пилотирования бесплатного программного обеспечения для создания и ведения школьных электронных журналов и дневников;
— проведена информационная кампания по обучению в безопасных условиях “Школа, мы готовы” совместно с ЮНИСЕФ при поддержке USAID и ГС “Освитория”.

Как сообщал УНН, по данным министерства, в бюджете на образование на 2021 год предусмотрен 1 млрд грн на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы.

Украинские Национальные Новости

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