На демонстраціях в Берліні постраждали 45 поліцейських

Раніше УНН повідомляв, що під час протестів постраждали 18 співробітників полції.

Наймасштабнішою за кількістю учасників при цьому стала запланована демонстрація противників обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19. Близько полудня за місцевим часом 17 тисяч осіб влаштували ходу по бульвару Унтер-ден-Лінден в напрямку бундестагу.

Більшість з них були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Багаторазові заклики поліцейських дотримуватися правил карантину не подіяли. Саме тому в другій половині дня поліцією було прийнято рішення припинити цю акцію. Близько 14:00 за місцевим часом організатори оголосили її завершеною, ще до того, як хода досягла пункту свого призначення — “Вулиці 17 червня”.

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Проте не всі учасники ходи розійшлися після його офіційного закінчення. За даними поліції, багато хто з них пізніше взяли участь в мітингу під гаслом “День свободи: кінець пандемії”, що почався на “Вулиці 17 червня” близько 15:30 за місцевим часом і зібрав близько 20 тисяч осіб. Оскільки і на цей раз учасники акції не дотримувалися правил гігієни, поліції довелося втрутитися і припинити мітинг, незважаючи на опір деяких його організаторів, пише DW.

При цьому, як пише агентство AFP, кілька сотень активістів залишалися біля Бранденбурзьких воріт до пізнього вечора. Зі свого боку поліція Берліна повідомила про те, що проти окремих учасників цієї демонстрації були подані заяви в поліцію, а частину активістів довелося виносити з місця проведення акції.

Всього ж, за даними поліції, за підсумками всіх масових заходів, які пройшли в Берліні 1 серпня, було затримано 133 людини. Відносно 89 осіб було розпочато попереднє кримінальне розслідування. 36 учасників акцій підозрюють у скоєнні правопорушень.

Для забезпечення безпеки на всіх масових заходах, що проходили в Берліні 1 серпня, було задіяно 1100 співробітників правопорядку. На питання про те, скільки саме поліцейських постраждало на кожній з акцій, представник поліції відповісти не зміг.