На демонстрациях в Берлине пострадали 45 полицейских

Ранее УНН сообщал, что во время протестов пострадали 18 сотрудников полции.

Масштабной по количеству участников при этом стала запланированная демонстрация противников ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Около полудня по местному времени 17 тыс. человек устроили шествие по бульвару Унтер-ден-Линден в направлении бундестага.

Большинство из них были без масок и не придерживались социальной дистанции. Многократные призывы полицейских соблюдать правила карантина не подействовали. Именно поэтому во второй половине дня полицией было принято решение прекратить эту акцию. Около 14:00 по местному времени организаторы объявили ее завершенной, еще до того, как шествие достигло пункта своего назначения — “Улицы 17 июня”.

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Однако не все участники шествия разошлись после его официального окончания. По данным полиции, многие из них позже приняли участие в митинге под лозунгом “День свободы: конец пандемии”, начавшийся на “Улице 17 июня” около 15:30 по местному времени и собрал около 20 тыс. человек. Поскольку и на этот раз участники акции не соблюдали правила гигиены, полиции пришлось вмешаться и прекратить митинг, несмотря на сопротивление некоторых его организаторов, пишет DW.

При этом, как пишет агентство AFP, несколько сотен активистов оставались у Бранденбургских ворот до позднего вечера. Со своей стороны полиция Берлина сообщила о том, что против отдельных участников этой демонстрации были поданы заявления в полицию, а часть активистов пришлось выносить с места проведения акции.

Всего же, по данным полиции, по итогам всех массовых мероприятий, которые прошли в Берлине 1 августа, были задержаны 133 человека. Относительно 89 человек было начато предварительное уголовное расследование. 36 участников акций подозревают в совершении правонарушений.

Для обеспечения безопасности на всех массовых мероприятиях, проходивших в Берлине 1 августа, было задействовано 1100 сотрудников правопорядка. На вопрос о том, сколько именно полицейских пострадали на каждой из акций, представитель полиции ответить не смог.