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На демонстрациях в Берлине пострадали 45 полицейских

На демонстрациях в Берлине пострадали 45 полицейских

Киев  •  УНН

 • 8639 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. На массовых акциях, прошедших в Берлине 1 августа, количество пострадавших полицейских возросло до 45 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 2 августа, DW со ссылкой на пресс-службу полиции германской столицы, передает УНН.

Ранее УНН сообщал, что во время протестов пострадали 18 сотрудников полции.

Масштабной по количеству участников при этом стала запланированная демонстрация противников ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Около полудня по местному времени 17 тыс. человек устроили шествие по бульвару Унтер-ден-Линден в направлении бундестага.

Большинство из них были без масок и не придерживались социальной дистанции. Многократные призывы полицейских соблюдать правила карантина не подействовали. Именно поэтому во второй половине дня полицией было принято решение прекратить эту акцию. Около 14:00 по местному времени организаторы объявили ее завершенной, еще до того, как шествие достигло пункта своего назначения — “Улицы 17 июня”.

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Однако не все участники шествия разошлись после его официального окончания. По данным полиции, многие из них позже приняли участие в митинге под лозунгом “День свободы: конец пандемии”, начавшийся на “Улице 17 июня” около 15:30 по местному времени и собрал около 20 тыс. человек. Поскольку и на этот раз участники акции не соблюдали правила гигиены, полиции пришлось вмешаться и прекратить митинг, несмотря на сопротивление некоторых его организаторов, пишет DW.

При этом, как пишет агентство AFP, несколько сотен активистов оставались у Бранденбургских ворот до позднего вечера. Со своей стороны полиция Берлина сообщила о том, что против отдельных участников этой демонстрации были поданы заявления в полицию, а часть активистов пришлось выносить с места проведения акции.

Всего же, по данным полиции, по итогам всех массовых мероприятий, которые прошли в Берлине 1 августа, были задержаны 133 человека. Относительно 89 человек было начато предварительное уголовное расследование. 36 участников акций подозревают в совершении правонарушений.

Для обеспечения безопасности на всех массовых мероприятиях, проходивших в Берлине 1 августа, было задействовано 1100 сотрудников правопорядка. На вопрос о том, сколько именно полицейских пострадали на каждой из акций, представитель полиции ответить не смог.

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