Коронавірус: у Німеччині почали безкоштовне тестувати мандрівників при поверненні в країну

ukru
18:42 • 29469 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 61544 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 76624 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109182 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116031 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115475 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149973 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124823 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124558 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123794 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106999 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105788 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 76984 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100206 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71169 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71169 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100206 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 76984 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149973 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49784 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57271 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107405 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125709 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125140 перегляди
Актуальне
Коронавірус: у Німеччині почали безкоштовне тестувати мандрівників при поверненні в країну

Коронавірус: у Німеччині почали безкоштовне тестувати мандрівників при поверненні в країну

Київ • УНН

 • 12277 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Жителі Німеччини із суботи, 1 серпня, при поверненні з інших країн можуть добровільно пройти безкоштовний тест на коронавірус протягом 72 годин після прибуття. Тест можуть здати усі охочі, у тому числі й ті, які не мають ознак інфікування коронавірусом, повідомляє інформагенція DW, інформує УНН.

Міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан підписав відповідне розпорядження. Тест на коронавірус можна здати як у аеропортах, так і у різноманітних закладах охорони здоров’я та в кабінетах лікарів. Німецька держава в підсумку бере на себе усі витрати на ці тестування, компенсуючи відповідні кошти касам медичного страхування.

Це рішення ухвалили в якості кроку на випередження, аби не допустити спалаху поширення коронавірусу в період закінчення шкільних канікул, коли багато людей повертаються до Німеччини з відпочинку в інших країнах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині жителі закритого на карантин будинку вступили в сутички з поліцією

Тим часом до осіб, які повертаються із регіонів або країн із підвищеним ризиком зараження, застосовуються суворіші правила В ЄС до таких на даний момент належать Люксембург і три іспанські регіони — Арагон, Каталонія та Наварра.

Усі, хто повертається із зон ризику, повинні повідомити про це місцевий відділ охорони здоров’я та піти на 14-денну самоізоляцію. Також такі особи можуть здати тест на коронавірус упродовж 48 годин до приїзду до Німеччини або вже у країні протягом 72 годин. У разі негативного результату особа має право припинити самоізоляцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС хоче прискорити випробування вакцин від коронавірусу

Нагадаємо, з 25 липня, у перших аеропортах Німеччини (Мюнхена, Дюссельдорфа, Кельна та Дортмунда) почали проводити безкоштовне тестування на коронавірус серед пасажирів, що повертаються з країн із підвищеним ризиком зараження. Найближчим часом до цієї ініціативи також приєднаються аеропорти Берліна та інших міст.

Незабаром безкоштовне тестування на коронавірус для жителів Німеччини, що повертаються з країн із підвищеним ризиком зараження, стане обов’язковим. Відповідне розпорядження Шпана повинне набути чинності упродовж наступного тижня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92