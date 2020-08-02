Коронавирус: в Германии начали бесплатное тестировать путешественников при возвращении в страну

Министр здравоохранения страны Йенс Шпан подписал соответствующее распоряжение. Тест на коронавирус можно сдать как в аэропортах, так и в различных учреждениях здравоохранения и в кабинетах врачей. Немецкое государство в итоге берет на себя все расходы на эти тестирования, компенсируя соответствующие средства кассам медицинского страхования.

Это решение было принято в качестве шага на опережение, чтобы не допустить вспышки распространения коронавируса в период окончания школьных каникул, когда многие возвращаются в Германию с отдыха в других странах.

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Между тем к лицам, которые возвращаются из регионов или стран с повышенным риском заражения, применяются более строгие правила. В ЕС к таким на данный момент принадлежат Люксембург и три испанских региона — Арагон, Каталония и Наварра.

Все кто возвращается из зон риска, должны сообщить об этом в местный отдел здравоохранения и пойти на 14-дневную самоизоляцию. Также такие лица могут сдать тест на коронавирус в течение 48 часов до приезда в Германию или уже в стране в течение 72 часов. В случае отрицательного результата лицо имеет право прекратить самоизоляцию.

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Напомним, с 25 июля, в первых аэропортах Германии (Мюнхен, Дюссельдорф, Кельн и Дортмунд) начали проводить бесплатное тестирование на коронавирус среди пассажиров, возвращающихся из стран с повышенным риском заражения. В ближайшее время к этой инициативе также присоединятся аэропорты Берлина и других городов.

Вскоре бесплатное тестирование на коронавирус для жителей Германии, возвращающихся из стран с повышенным риском заражения, станет обязательным. Соответствующее распоряжение Шпана должно вступить в силу в течение следующей недели.