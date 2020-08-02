На мітингу проти карантину в Берліні постраждали 18 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Берліні були поранені 18 співробітників поліції під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Відповідне повідомлення було оприлюднене в ніч на неділю у Twitter берлінської поліції, передає УНН.
"На даний момент 18 поліцейських отримали травми, а 3 перебувають у лікарні", - повідомили у поліції.
Так, за даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Учасники демонстрації не дотримувалися дистанції та відмовлялися одягати захисні маски.
Згодом ці демонстранти взяли участь в узгодженому владою мітингу, до якого приєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників склала близько 20 тисяч осіб.
Протестувальники вимагали скасувати всі карантинні обмеження. Вони закликали до "свободи" і "опору". Також протестуючі скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".
Поліція збиралася розігнати мітинг через порушення соціальної дистанції, проте зіткнулася з опором. Замість того, щоб розійтися, багато з них великими групами залишалися в парку поблизу.
Раніше УНН писав, що у Німеччині протести через продовження карантину.