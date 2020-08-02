На митинге против карантина в Берлине пострадали 18 полицейских

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 50886 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103139 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108077 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135754 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111380 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132595 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102303 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102620 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104516 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102083 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На митинге против карантина в Берлине пострадали 18 полицейских

На митинге против карантина в Берлине пострадали 18 полицейских

Киев  •  УНН

 • 16027 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В Берлине были ранены 18 сотрудников полиции во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее сообщение было опубликовано в ночь на воскресенье в Twitter берлинской полиции, передает УНН.

"На данный момент 18 полицейских получили травмы, а 3 находятся в больнице", - сообщили в полиции.

Так, по данным полиции, до 17 тысяч человек прошли шествием по улицам Берлина. Участники демонстрации не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски.

Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество участников составило около 20 тысяч человек.

Протестующие требовали отменить все карантинные ограничения. Они призывали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

Полиция собиралась разогнать митинг за нарушения социальной дистанции, однако столкнулась с сопротивлением. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.

Ранее УНН писал, что в Германии протесты из-за продолжения карантина.

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