На митинге против карантина в Берлине пострадали 18 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Берлине были ранены 18 сотрудников полиции во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее сообщение было опубликовано в ночь на воскресенье в Twitter берлинской полиции, передает УНН.
"На данный момент 18 полицейских получили травмы, а 3 находятся в больнице", - сообщили в полиции.
Так, по данным полиции, до 17 тысяч человек прошли шествием по улицам Берлина. Участники демонстрации не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски.
Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество участников составило около 20 тысяч человек.
Протестующие требовали отменить все карантинные ограничения. Они призывали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".
Полиция собиралась разогнать митинг за нарушения социальной дистанции, однако столкнулась с сопротивлением. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.
Ранее УНН писал, что в Германии протесты из-за продолжения карантина.