"Теорія змови - пандемія корони": у Німеччині протести через продовження карантину

"Тисячі людей пройшли ходою вулицями Берліна, вимагаючи скасування обмежень, запроваджених у Німеччині через поширення коронавірусної інфекції. За даними місцевої поліції, в акції протесту взяли участь близько 17 тисяч людей. Як зазначили поліцейські, протестувальники не мали захисних масок та не дотримувалися дистанції під час демонстрації, що є порушенням норм. Поліція через гучномовці неодноразово закликала дотримуватися встановлених норм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники акції несли транспаранти із закликами скасувати коронавірусні обмеження, закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".

"Демонстрація пройшла під гаслом "Кінець пандемії - день свободи". Як зауважує dpa, пропагандистський фільм режисерки Лені Ріфеншталь про з'їзд партії націонал-соціалістів у 1935 році також називався "День свободи". Одночасно із ходою проти коронавірусних обмежень у Берліні відбулися менші акції контрдемонстрантів. Вони вийшли на вулиці під гаслом "Бабусі проти правих" та час від часу вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!", - пише DW.

Вказується, що значних інцидентів між протестувальниками двох таборів зафіксовано не було. Значною мірою завдяки тому, що поліцейські кордони у багатьох місцях розділяли учасників двох акцій.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 20:15 суботи, 1 серпня, у Німеччині зафіксовано загалом 210 697 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, Німеччина буде безкоштовно тестувати мандрівників на COVID-19 при поверненні.