"Теория заговора - пандемия короны": в Германии протесты из-за продолжения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Около 17 тысяч человек в Берлине протестовали против ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавируса, и требовали их отмены. Одновременно на улицы города вышли и контрдемонстранты. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"Тысячи людей прошли маршем по улицам Берлина, требуя отмены ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавирусной инфекции. По данным местной полиции, в акции протеста приняли участие около 17 тысяч человек. Как отметили полицейские, протестующие не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию во время демонстрации, что является нарушением норм. Полиция через громкоговорители неоднократно призывала соблюдать установленные нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники акции несли транспаранты с призывами отменить коронавирусные ограничения, призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".
"Демонстрация прошла под лозунгом "Конец пандемии - день свободы". Как отмечает dpa, пропагандистский фильм режиссера Лени Рифеншталь о съезде партии национал-социалистов в 1935 году также назывался "День свободы". Одновременно с ходой против коронавирусных ограничений в Берлине состоялись меньшие акции контрдемонстрантов. Они вышли на улицы под лозунгом "Бабушки против правых" и время от времени выкрикивали в сторону оппонентов: "Нацисты - вон!", - пишет DW.
Указывается, что значительных инцидентов между протестующими двух лагерей зафиксировано не было. В значительной степени благодаря тому, что ряды полицейских во многих местах разделяли участников двух акций.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 20:15 субботы, 1 августа, в Германии зафиксировано всего 210 697 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, Германия будет бесплатно тестировать путешественников на COVID-19 при возвращении.