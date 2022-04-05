На Чернігівщину доставлено 5 тонн гуманітарних продуктів і медикаментів - нардеп

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"Неможливо висловити той біль та лють, які викликають жахливі наслідки окупації міст та селищ Київської області…Ми не змогли залишитися осторонь та вирішили долучитися до допомоги людям, які зараз особливо її потребують, зокрема, на Чернігівщині", - написала нардеп у FB.

До організації гуманітарної допомоги доєдналася нардеп Лариса Білозір, а також низка компаній, серед яких найбільший виробник курятини МХП (Наша Ряба) та Укрбуд.

"За сприяння МХП та неймовірної Лариси Білозір ми разом зібрали та доставили на Чернігівщину більше 5 тонн таких необхідних людям продуктів і медикаментів. Дякую Максиму Микитасю з Укрбуду та губернатору Чернігівської області також за сприяння у формуванні даного вантажу, а головне у доставці його за місцем призначення", - зазначила нардеп.