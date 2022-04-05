На Черниговщину доставлено 5 тонн гуманитарных продуктов и медикаментов - нардеп

Детали

"Невозможно выразить ту боль и ярость, которые вызывают ужасные последствия оккупации городов и поселков Киевской области... Мы не смогли остаться в стороне и решили присоединиться к помощи людям, которые сейчас особенно в ней нуждаются, в частности, на Черниговщине", - написала нардеп в FB.

К организации гуманитарной помощи присоединилась нардеп Лариса Билозир, а также ряд компаний, среди которых крупнейший производитель курятины МХП (Наша Ряба) и Укрбуд.

"При содействии МХП и невероятной Ларисы Билозир мы вместе собрали и доставили на Черниговщину более 5 тонн таких необходимых людям продуктов и медикаментов. Спасибо Максиму Микитасю из Укрбуда и губернатору Черниговской области также за содействие в формировании данного груза, а главное в доставке его по месту назначения", - отметила нардеп.