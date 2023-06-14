На Чернігівщині СБУ викрила тіктокера, який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони

КИЇВ. 14 червня. УНН. Восьме управління департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України у взаємодії з Оперативним командуванням "Північ" та слідчими Управління СБ України в Чернігівській області виявили тіктокера, який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони на Чернігівщині. Про це йдеться на сторінці у Facebook ОК "Північ", пише УНН.