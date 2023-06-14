На Чернігівщині СБУ викрила тіктокера, який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Восьме управління департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України у взаємодії з Оперативним командуванням "Північ" та слідчими Управління СБ України в Чернігівській області виявили тіктокера, який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони на Чернігівщині. Про це йдеться на сторінці у Facebook ОК "Північ", пише УНН.
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За інформацією, чоловік незаконно поширював інформацію про переміщення особового складу та техніки Сил оборони на території регіону.
Було встановлено, що він особисто відзняв фото та відео роботи військового об’єкту, який забезпечував переміщення, а отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок із прив’язкою до геолокації.
"За лічені хвилини відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. На персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад 12 тисяч користувачів, у тому числі й мешканців країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Під час розслідування було встановлено місцеперебування блогера, його незаконна діяльність була припинена.
За даними військових контррозвідників, він пояснював свої злочинні дії бажанням збільшити свою аудиторію.
Однак під час перевірки справи фігуранта було встановлено його зв'язки з представниками незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях України, які підконтрольні спецслужбам рф.
На підставі зібраних доказів "тіктокера" притягнуто до відповідальності за частину 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань). Обвинувальний акт був направлений до суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
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