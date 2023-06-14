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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Черниговщине СБУ разоблачила тиктокера, который "сливал" в соцсеть локации Сил обороны

Киев • УНН

 • 865821 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Восьмое управление департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины во взаимодействии с Оперативным командованием "Север" и следователями Управления СБ Украины в Черниговской области обнаружили тиктокера, который "сливал" в соцсеть локации Сил обороны на Черниговщине. Об этом говорится на странице в Facebook ОК "Север", пишет УНН.

На Черниговщине СБУ разоблачила тиктокера, который "сливал" в соцсеть локации Сил обороны

Детали

По информации, мужчина незаконно распространял информацию о перемещении личного состава и техники Сил обороны на территории региона.

Было установлено, что он лично снял фото и видео работы военного объекта, который обеспечивал перемещение, а полученные медиафайлы разместил на собственной странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации.

"За считанные минуты видео подхватили российские пропагандистские паблики, в том числе прокремлевские Телеграм-каналы с общей аудиторией более 100 тыс. подписчиков. На персональной странице тиктокера этот контент посмотрели более 12 тысяч пользователей, в том числе и жителей страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено местонахождение блогера, его незаконная деятельность была прекращена.

По данным военных контрразведчиков, он объяснял свои преступные действия желанием увеличить свою аудиторию.

Однако в ходе проверки дела фигуранта были установлены его связи с представителями незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Украины, которые подконтрольны спецслужбам рф.

На основании собранных доказательств "тиктокер" привлечен к ответственности по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований). Обвинительный акт был направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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