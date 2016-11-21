На Черкащині знайшли заражені АЧС трупи свиней

Вказане сміттєзвалище розташоване на відстані 600 м від житлових будинків міста Шпола. Власника тварин встановити не вдалося.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу трупів свиней в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м.Київ) було встановлено діагноз на африканську чуму свиней (звіт про результати дослідження №007567 п.м./16 від 18.11.2016).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держпродспоживслужба має компенсувати людям втрати через АЧС.

За словами експерта О.Дорошенка, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.

Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.

“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — зазначив він.