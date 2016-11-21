В Черкасской области нашли зараженные АЧС трупы свиней

Указанная свалка расположена на расстоянии 600 м от жилых домов города Шпола. Владельца животных установить не удалось.

При исследовании отобранных проб биоматериала трупов свиней в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) был установлен диагноз африканской чумы свиней (отчет о результатах исследования №007567 п.м. / 16 от 18.11.2016 ).

Напомним, как сообщал УНН, Госпродпотребслужба должна компенсировать людям потери из-за АЧС.

По словам эксперта О.Дорошенка, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Держпродспоживслужбы.

Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.

"Допущена по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь ... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако если такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям отметил ", - отметил он.