На Черкащині затримано двох посадових осіб під час отримання неправомірної вигоди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Українськими правоохоронцями було затримано двох начальників районних управлінь держспоживчслужби у Черкаській області під час отримання неправомірної вигоди за прискорення та позитивне проходження перевірки та видачу експлуатаційного дозволу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Черкаську місцеву прокуратуру.

“Сьогодні 14.06.2018, спільними зусиллями Черкаської місцевої прокуратури, Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчих Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області затримано двох начальників районних управлінь держспоживчслужби в Черкаській області під час отримання неправомірної вигоди за прискорення та позитивне проходження перевірки та видачу експлуатаційного дозволу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначених осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час одержання коштів у розмірі 5 тисяч гривень, які вилучено в ході огляду місця події.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішуються питання про повідомлення особам про підозри та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, в Харкові при отриманні 17 тис. дол. хабара затримано двох прикордонників.

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