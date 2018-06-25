На Черкащині відправили за ґрати чоловіка, який побив немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Обвинуваченого у побитті дівчинки-немовля в Корсунь-Шевченківському районі засудили до 6 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
"Вироком Черкаського районного суду від 23.06.2018 обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК України, та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.
Водночас, на цей час вирок суду не набрав законної сили та вивчається прокуратурою на предмет законності.
Так, 27-річний житель Корсунь-Шевченківського району обвинувачується у спричиненні малолітній дитині тілесних ушкоджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я) та ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури підтримав державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно чоловіка.
"Зловмисник у лютому поточного року, перебуваючи у домоволодінні за місцем свого проживання в одному з сіл Корсунь-Шевченківського району, самостійно доглядаючи за малолітньою донькою своєї співмешканки, умисно, на ґрунті гніву, що виник через крик і плач дитини, завдав дівчинці декілька ударів, внаслідок чого немовля отримало небезпечні для життя тілесні ушкодження", – зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області арештували чоловіка, який побив доньку-немовля.