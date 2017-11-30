На Черкащині СБУ заблокувала постачання до РФ товарів військового призначення

"Правоохоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій керівництво одного з підприємств Черкащини організувало механізм нелегальних поставок високотехнологічного військового обладнання до країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ з’ясували, що підприємство, яке виготовляє навігаційні прилади з програмним забезпеченням для потреб української армії, постачає аналогічну продукцію до Росії. Обладнання зловмисники відправляли через так званий "сірий канал", тобто транзитом через країни Європи та Азії, щоб приховати реального отримувача товару.

Під час обшуків на підприємстві правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує незаконне відправлення продукції до РФ, та зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

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