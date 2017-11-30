В Черкасской области СБУ заблокировала поставки в РФ товаров военного назначения

"Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций руководство одного из предприятий Черкасской области организовало механизм нелегальных поставок высокотехнологичного военного оборудования в страну-агрессора", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ выяснили, что предприятие, которое производит навигационные приборы с программным обеспечением для нужд украинской армии, поставляет аналогичную продукцию в России. Оборудование злоумышленники отправляли через так называемый "серый канал", то есть транзитом через страны Европы и Азии, чтобы скрыть реального получателя товара.

Во время обысков на предприятии правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконные отправки продукции в РФ, и образцы оборудования двойного назначения, которое направлено на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

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