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На Черкащині поліцейський підозрюється у вимаганні хабара з колеги

На Черкащині поліцейський підозрюється у вимаганні хабара з колеги

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. На Черкащині керівнику Управління патрульної поліції в Черкаській області повідомлено про підозру через вимагання 500 доларів хабара від працівника Управління патрульної поліції в Черкаській області в обмін за непритягнення його до дисциплінарної відповідальності відповідно до результатів проведеної службової перевірки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

"…зібрано достатньо доказів, на підставі яких 10 липня 2020 одному з керівників Управління патрульної поліції в Черкаській області повідомлено про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, вимагав в одного із працівників Управління патрульної поліції в Черкаській області неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США за непритягнення останнього до дисциплінарної відповідальності відповідно до результатів проведеної службової перевірки.

На цей час досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві повідомлено про підозру адвокату за спробу шахрайським шляхом заволодіти 570 тис. грн.

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