На Черкащині поліцейський підозрюється у вимаганні хабара з колеги

"…зібрано достатньо доказів, на підставі яких 10 липня 2020 одному з керівників Управління патрульної поліції в Черкаській області повідомлено про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, вимагав в одного із працівників Управління патрульної поліції в Черкаській області неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США за непритягнення останнього до дисциплінарної відповідальності відповідно до результатів проведеної службової перевірки.

На цей час досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві повідомлено про підозру адвокату за спробу шахрайським шляхом заволодіти 570 тис. грн.