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Адвокат отримав підозру за сробу виманити пів мільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві повідомлено про підозру адвокату за спробу шахрайським шляхом заволодіти 570 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва адвокату повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні грошовими коштами шляхом підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, адвокат підбурював представника клієнта до передачі 570 тис. грн неправомірної вигоди судді за сприяння у видачі судового наказу про стягнення з товариства на користь клієнта заборгованості по заробітній платі в розмірі 7 млн грн. "Однак вказані кошти адвокат не збирався передавати судді та мав намір ними заволодіти", - зазначили у прокуратурі.

Затримано адвоката прокурорами спільно зі слідчими ГУ НП у Києві та працівниками Управління стратегічних розслідувань у Києві ДСР Нацполіції України під час одержання частини обумовленої суми в 30 тис. грн.

Наразі до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, адвоката судитимуть за 10 тис. доларів хабаря за "покривання" колеги.

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