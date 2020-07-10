Адвокат получил подозрение по сробу выманить полмиллиона гривен

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киеве сообщено о подозрении адвокату за попытку мошенническим путем завладеть 570 тыс. uрн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева адвокату сообщено о подозрении в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, адвокат подстрекал представителя клиента к передаче 570 тыс. грн неправомерной выгоды судье за содействие в выдаче судебного приказа о взыскании с общества в пользу клиента задолженности по заработной плате в размере 7 млн грн. "Однако указанные средства адвокат не собирался передавать судье и намеревался ими завладеть", - отметили в прокуратуре.

Задержанный адвокат прокурорами совместно со следователями ГУ НП в Киеве и работниками Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины во время получения части оговоренной суммы в 30 тыс. грн.

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Напомним, адвоката будут судить за 10 тыс. долларов взятки за "покрытие" коллеги.

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