В Черкасской области полицейский подозревается в вымогательстве взятки с коллеги
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Черкасской области руководителю Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении из-за вымогательства 500 долларов взятки от сотрудника Управления патрульной полиции в Черкасской области в обмен за непривлечение его к дисциплинарной ответственности в соответствии с результатами проведенной служебной проверки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"... собрано достаточно доказательств, на основании которых 10 июля 2020 года одному из руководителей Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал у одного из сотрудников Управления патрульной полиции в Черкасской области неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности согласно результатам проведенной служебной проверки.
В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
Напомним, в Киеве сообщено о подозрении адвокату за попытку мошенническим путем завладеть 570 тыс. грн.