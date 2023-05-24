На бєлгородщині створили територіальну оборону чисельністю 3 тисячі осіб, але зброї поки не дали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У бєлгородській області створено територіальну оборону чисельністю 3 тисячі осіб. Про це повідомив губернатор регіону в’ячеслав гладков, але додав, що зброї їм поки не дали, передає УНН.
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За словами гладкова, у бійців територіальної оборони в бєлгородській області немає озброєння, влада регіону "розглядає можливість їм надати".
Він додав, що до загонів тероборони входять близько 3 тисяч осіб, бійці тероборони тренуються з листопаду 2022 року, у них є форма і спорядження, але немає зброї.
"Необхідність у озброєнні тероборони показав рейд "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у грайворонський район", зазначив гладков.
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