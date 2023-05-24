На белгородщине создали территориальную оборону численностью 3 тысячи человек, но оружия пока не дали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В белгородской области создана территориальная оборона численностью 3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона вячеслав гладков, но добавил, что оружия им пока не дали, передает УНН.
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По словам гладкова, у бойцов территориальной обороны в белгородской области нет вооружения, власти региона "рассматривают возможность им предоставить".
Он добавил, что в отряды теробороны входят около 3 тысяч человек, бойцы теробороны тренируются с ноября 2022 года, у них есть форма и снаряжение, но нет оружия.
"Необходимость в вооружении теробороны показал рейд "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в грайворонский район", отметил гладков.
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