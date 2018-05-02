На Буковині затримали охоронця фейкового депутата "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Співробітники СБУ у Чернівецькій області затримали бойовика терористичного угруповання "ДНР" "Восток". Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що уродженець Донецька з початку 2014 року приєднався до бойовиків. У складі незаконних збройних формувань бойовик зі зброєю в руках перебував на позиціях терористів, виконував вказівки ватажків щодо охорони ділянок на лінії розмежування, брав учать в облаштуванні незаконних блокпостів", - йдеться у повідомленні.
Оперативники СБ України задокументували, що чоловік забезпечував охорону одного із фейкових депутатів "ВР ДНР" під час публічних заходів, брав участь у патрулюванні захопленого терористами будинку Донецької обласної державної адміністрації.
Співробітники спецслужби затримали бойовика в одному з населених пунктів Чернівецької області, куди він приїхав до своєї цивільної дружини. Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Прокуратурою підтримано клопотання слідчого про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, прикордонники знайшли в авто жінки в зоні АТО список "військових "ДНР".