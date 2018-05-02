На Буковине задержали охранника фейкового депутата "ДНР"

"Правоохранители установили, что уроженец Донецка с начала 2014 года присоединился к боевикам. В составе незаконных вооруженных формирований боевик с оружием в руках находился на позициях террористов, выполнял указания главарей по охране участков на линии разграничения, принимал участие в обустройстве незаконных блокпостов", - говорится в сообщении.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что мужчина обеспечивал охрану одного из фейковых депутатов "ВР ДНР" во время публичных мероприятий, участвовал в патрулировании захваченного террористами здания Донецкой областной государственной администрации.

Сотрудники спецслужбы задержали боевика в одном из населенных пунктов Черновицкой области, куда он приехал к своей гражданской жене. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пограничники нашли в авто женщины в зоне АТО список "военных "ДНР".