На Буковині зафіксували 410 нових випадків інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 3 жовтня зафіксували 410 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 172 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 90 957 випадків хвороби. За останню добу 172 людини одужало, 82 110 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2 055 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1504 ПЛР-дослідження та 373 експрес-тести.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 455 189 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 775 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.