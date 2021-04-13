На Буковині за добу зафіксували 204 нових випадки коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 74 303 випадки хвороби. За останню добу 347 людей одужало, 54 257 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1530 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1418 зразків та 627 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.