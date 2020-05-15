На Буковині за добу зафіксовано 84 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Буковині за 14 травня офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 491 новий зразок. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“48 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Також на Буковині сьогодні, 14 травня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 491 новий зразок”, — написав голова Чернівецької ОДА.
“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2600 осіб”, — підбив статистику Осачук.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.