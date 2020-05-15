На Буковині за добу зафіксовано 84 випадки коронавірусу

“48 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Також на Буковині сьогодні, 14 травня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 491 новий зразок”, — написав голова Чернівецької ОДА.

“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2600 осіб”, — підбив статистику Осачук.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.