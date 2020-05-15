На Буковине за сутки зафиксировано 84 случая коронавируса

“48 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Также на Буковине сегодня, 14 мая, официально подтверждено еще 84 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец”, — написал председатель Черновицкой ОГА.

“Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2600 человек”, — подбил статистику Осачук.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.