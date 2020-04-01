На Буковині виявлено майже 40 нових випадків коронавірусу, загалом - 143
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні, 1 квітня, офіційно підтверджено 39 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 143 особи.
Від коронавірусу одужала ще 1 особа – із Колінківців Хотинського району. Медики вилікували від COVID-19 загалом уже 8 пацієнтів.
Серед інфікованих є 10 лікарів, четверо з них заразилися на робочому місці.
Географія поширення нових випадків:
Привороки Глибоцького району – 5
Брусниця Кіцманського району – 5
Чернівці – 5
Глибока – 4
Кам’янка Глибоцького району – 2
Луковиця Глибоцького району – 2
Чагор Глибоцького району – 2
Нижні Станівці Кіцманського району – 2
Заставна – 2
Юрківці Заставнівського району – 2
Колінківці Хотинського району – 2
Великий Кучурів Сторожинецького району – 2
Молодія Глибоцького району – 1
Новий Вовчинець Глибоцького району – 1
Тисовець Сторожинецького району – 1
Сторожинець – 1
За інформацією Осачука, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала звернення обласної комісії ТЕБ та НС щодо введення особливого режиму в’їзду і виїзду у Чернівецьку область.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.