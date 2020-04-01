На Буковине выявлено почти 40 новых случаев коронавируса, в общем - 143
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Черновицкой области сегодня, 1 апреля, официально подтверждено 39 случаев заражения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 143 человека.
От коронавируса выздоровел еще 1 человек - с Колинковцы Хотинского района. Медики вылечили от COVID-19 в общем уже 8 пациентов.
Среди инфицированных есть 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.
География распространения новых случаев:
Привороки Глыбоцкого района - 5
Брусника Кицманского района - 5
Черновцы - 5
Глубокая - 4
Каменка Глыбоцкого района - 2
Луковица Глубокского района - 2
Чагор Глыбоцкого района - 2
Нижние Становцы Кицманского района - 2
Залоговая - 2
Юрковка Заставнивского района - 2
Колинковцы Хотинского района - 2
Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2
Молодия Глубокского района - 1
Новый Волчинец Глыбоцкого района - 1
Тисовец Сторожинецкого района - 1
Сторожинец - 1
По информации Осачука, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала обращение областной комиссии ТЭБ и ЧС о введении особого режима въезда и выезда в Черновицкую область.
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.