На Буковині виявили 74 нові випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Чернівецькій області за 29 серпня зафіксували 74 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 7 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 81 617 випадки хвороби. За останню добу 7 людей одужало, 78 536 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 832 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 388 ПЛР-досліджень та 183 експрес-тести.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 284 191 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 720 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.