На Буковині виявили 682 нові випадки коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 105 234 випадки хвороби. За останню добу 207 людей одужало, 87 762 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 393 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2 264 ПЛР-досліджень та 1 351 експрес-тестів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 851 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 66 204 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.